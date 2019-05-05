سمر المقرن عن ” المحظور ” وراء الطلاق: ” لايتم اكتشافه إلا في غرفة النوم “
كشفت الكاتبة ” سمر المقرن ” عن الدوافع الحقيقية للطلاق من وجهة نظرها والتي لا يتحدث عنها الإعلام ولم يذكرها مركز التنية الأسرية ضمن احصائية ارتفاع نسبة الطلاق إلى 60 % خلال السنة الأولى من الزواج .
واكدت ” المقرن ” في مقال لها بصحيفة “الجزيرة ” ، ان هناك اسباب يتعمد الإعلام والمتخصصون تجاهلها رغم كونها جوهرية في حالات الطلاق ، مشيرة إلى ان ما وراء الجدار هو الأهم .
وقالت ان عدم التجاوب العاطفي هو اساس الإنفصال ، والنفور الجنسي لأسباب قد تعود لرائحة الجسد الكريهة او او رائحة الفم .
وقالت : ولكل إنسان منّا رائحة جسد تميزه ومن يحبك يشعر بأنها جميلة، ومن لا يحبك سيشعر بالنفور منها، وهذه نقطة مهمة من أسباب الطلاق في السنة الأولى من وجهة نظري .
وأضافت : مجتمعنا لايسمح للطرفين بالتعارف أكثر من الحدود السطحية، وحتى لو كان هناك فترة كافية للتعارف قبل الزواج، فهناك طباع لا يتم اكتشافها إلا داخل حدود غرفة النوم .
وقالت الكاتبة ان الحياة المشتركة جميلة جداً ، والأهم ان يتجاوز الزوجان السنة الأولى للزوج بسلام لأنها تعد مرحلة اكتشاف الطباع ومن ثم القبول النفسي والبناء العاطفي .
عبير[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 29 دقيقة
التوجه الى الله تعالى بالدعاء والرحمه بين الزوجين والتغافل والاهتمام بالمظهر والنظافه والاقتصاد
والكلام العاطفي كلها اسباب تجعل الموده تدوم بين الزوجين .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4888 ] نشر منذ 13 دقيقة
لايوجد شخص اطهر وانظف من الشخص الملتزم بدينه المتبع لسنة نبيه
طهاره نظافه سواك عدم تدخين حلق العانه نتف الابط
ريحة العود والطيب تفوح منه
يعاشرها زوجته بالمعروف يؤدي حقوقها بما يرضي الله
يغض بصره عن غير زوجته
اما العلماني والليبرال فذارتهم مقرفه
تدخين اسنان سود من التدخين رائحة فم كريهه كثافة شعر الابط والعانه معززه
يتعاطى المسكرات لا يتورع عن خيانة زوجته