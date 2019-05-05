سمر المقرن عن ” المحظور ” وراء الطلاق: ” لايتم اكتشافه إلا في غرفة النوم “

نايف السالم(صدى):

كشفت الكاتبة ” سمر المقرن ” عن الدوافع الحقيقية للطلاق من وجهة نظرها والتي لا يتحدث عنها الإعلام ولم يذكرها مركز التنية الأسرية ضمن احصائية ارتفاع نسبة الطلاق إلى 60 % خلال السنة الأولى من الزواج .

واكدت ” المقرن ” في مقال لها بصحيفة “الجزيرة ” ، ان هناك اسباب يتعمد الإعلام والمتخصصون تجاهلها رغم كونها جوهرية في حالات الطلاق ، مشيرة إلى ان ما وراء الجدار هو الأهم .

وقالت ان عدم التجاوب العاطفي هو اساس الإنفصال ، والنفور الجنسي لأسباب قد تعود لرائحة الجسد الكريهة او او رائحة الفم .

وقالت : ولكل إنسان منّا رائحة جسد تميزه ومن يحبك يشعر بأنها جميلة، ومن لا يحبك سيشعر بالنفور منها، وهذه نقطة مهمة من أسباب الطلاق في السنة الأولى من وجهة نظري .

وأضافت : مجتمعنا لايسمح للطرفين بالتعارف أكثر من الحدود السطحية، وحتى لو كان هناك فترة كافية للتعارف قبل الزواج، فهناك طباع لا يتم اكتشافها إلا داخل حدود غرفة النوم .

وقالت الكاتبة ان الحياة المشتركة جميلة جداً ، والأهم ان يتجاوز الزوجان السنة الأولى للزوج بسلام لأنها تعد مرحلة اكتشاف الطباع ومن ثم القبول النفسي والبناء العاطفي .