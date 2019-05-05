فائدة التاريخ

التاريخ به يعرف الماضي ويخطط للحاضر والمستقبل, على مائدته تتربى العقول, وعلى صفحاته تقيم الدول والملوك, كل يخطب وده ويود لو يحظى منه بثناء أو لفته, وأن يدخل فيه من أبواب من إذا تليت سيرتهم بعد موتهم ذكروا بخير, ولقد عَلم الله ــ سبحانه وتعالى ــ نبيه محمد , والأمة كلها من بعده النظر في أحوال الأمم السابقة والقرون الماضية والاستفادة من تاريخها, والعبرة مما مر بهم واستشعار ضعف الانسان والأمم وكل الأشياء مهما بلغت قوتها أمام قدرة الله تعالى, يقول الله تعالى: أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ [سورة الإنعام: 7].

إن الحديث عن الأمم السابقة في القرآن الكريم يشكل دروسًا من الوحي الإلهي, استرعت أنظار الأمة, لتمعن في أعماق التاريخ الماضي وأخذ العبر منه, ويشكل الحديث عن الأمم السابقة وقصص الأنبياء والمؤمنين بهم, والأمم التي كذبتهم جزءًا كبيرًا من القرآن الكريم, ولذلك جاء الاهتمام بالجوانب التاريخية في حياة الرسول  وحياة أصحابه من بعده, وحياة الأمة عبر أجيالها المختلفة بحكامها ومحكوميها, علمائها وجهالها, ومبدعيها, ومفسديها, كل يأخذ المكان اللائق به, حيث لا ينفعه غنى, ولا يضره فقر, وحيث لا يدافع عن الانسان أمام محكمة التاريخ إلا ما سطر من أعمال تذكر له بالخير أو بالشر.

وعلم التاريخ فن من الفنون التي برع فيها المسلمون وفهموها فهمًا صحيحًا, وقد تكلم ابن خلدون عن هذا الفن العلمي أو العلم الفني, ببراعة فائقة في مقدمته الشهيرة المعروفة بـ(مقدمة ابن خلدون) حيث قال بعد مقدمة تمهيدية في الثناء على الله: (أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال, وتسموا إلى معرفته السوقة والإغفال, وتتنافس فيه الملوك والأقيال ــ الحكام ــ وتتساوى في فهمه العُلمَاء والجُهَّال, إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول, والسوابق من القرون الأولى, تنمو فيها الأقوال, وتضرب فيها الأمثال, وتُطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال, وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال, وتسع للدول فيها النطاق والمجال, وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال, وحان منهم الزوال, وفي باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق, فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق, وجدير بان يعد في علوها وخليق).( ) وأما السخاوي فهو أشهر من كتب في علم التاريخ, ودافع عنه وبين فضله وأهميته, كيف كانت الساسة والملوك تستفيد منه وتربي أولادها عليه حيث يأخذون منه حكم السالفين, وخبرة الخبراء العارفين من الأولين والآخرين, ودهاء الدهاة من الأمم والرجال السابقين, حيث يقول السخاوي في كتابه القيم الموسوم بـ “الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ” (لولا التاريخ ما اتصل أحد من الخلف لشيء من أخبار السلف, ولا عرف فاضل من مفضول ولا امتاز معروف عن مجهول).( )

إن للتاريخ أهميته الخاصة في التعليم فيه تصاغ العقول وتتميز الأمم, وترتبط الأجيال الحاضرة بالأجيال السابقة, وينتمي بعضها لبعض, إن قراءة التاريخ إطلاع على أخبار لم تشهدها وعصور لم تعشها, إنها دراسة لتقلب أحوال الانسان بين الحياة والموت, والفقر والغنى الضعف والقوة والعزة والذلة, إنها تمعن في رفع الله لأقوام ووضع آخرين يقول شاعر حكيم مادحًا من تعلم التاريخ واتعظ به حيث يقول:

إذا علم الانسان أخبار من مضى

توهمته قد عاش من أول الدهــــــــر

وتحسبه قد عــــاش آخر عمره إذا

كان قد أبقى الجميل من الذكــر

فقد عاش كل الدهر من كـان

عالمًا حليمًا كريمًا فأغتنم أول العمر

على أن الشغل بالتاريخ يجب أن يكون لتعليم الأحياء والانتفاع مما ورد فيه من أحداث واخذ العبر والعظات, وتحسين السلوك كما قال ابن خلدون, أما إذا كان التاريخ لا يفيد قارئه ولا يربيه ولا ينفعه في حياته, ولا يحسن من خلقه وتصرفاته, فإنه يدور حول نفسه ولا يطول نفعه فهو لا يعدو أن يكون ممن وصفهم الشاعر بقوله:

ما زال يلهج في الأموات يكتبها

حتى غدا وهو في الأموات مكـــتوبًا

ما زلت تكتب في التاريخ مجتهدًا

حتى رايتك في التاريخ مكتوبًا علينا

علينا أن نحسن قراءة التاريخ كما نلتمس مواقعنا فيه حيث سنكون حديث من بعدنا كما قال الشاعر:

وإنما المرء حديث بعده

فكن حديثًا حسنًا لمن وعى

جعلنا الله وإياكم من المتعظين فهو وحده المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير.