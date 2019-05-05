توفر وظائف شاغرة للرجال بأمانة ” الأحساء “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة ” الأحساء ” عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين للرجال من حملة الشهادة الابتدائية كحد أدنى، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– مراسل مكتبي (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الابتدائية كحد أدنى.

– عامل تجهيز موتى – مقبرة الخدود (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الابتدائية كحد أدنى.

– عامل تجهيز موتى – إدارة المقابر (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الابتدائية كحد أدنى.

– سائقين (عدد 2)

المتطلبات: الشهادة الابتدائية كحد أدنى مع توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الابتدائية كحد أدنى.

– أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد) الخاص بتوظيف خريجي الثانوية وما دون عند تاريخ الإعلان.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

– اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.

– استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

– أن يتم تحديد رقم الجوال والعنوان للمرسل ومن لم يوضح ذلك يستبعد من الترشيح.

– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لا غية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً اعتباراً من اليوم الأحد 1440/8/30هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/9/2هـ، وذلك من خلال الرابط التالي هنا

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف: هنا