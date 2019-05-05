بالصور.. خطاب نادر من الملك سعود للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة رمضان 

نايف السالم(صدى):

وجه الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- خطابا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وهنأ الملك سعود المسلمين بقدوم شهر رمضان، كما حثهم على اتخاذ الشهر المبارك حافزا لتجديد عهدنا مع ديننا في إخلاص العبادة لله.

وأوضح في الخطاب المنشور عبر الصفحة الرسمية للملك سعود على موقع “تويتر” أن شهر رمضان يساعدنا بتشعير سواعد الجد للاجتهاد في طاعته والتزود للقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وأثار الخطاب إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات علي الخطاب تدعو بالرحمة للملك سعود.