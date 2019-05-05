مع تطبيقها في رمضان.. اللائحة التنفيذية الجديدة للموظفين تفتح الباب لتغيير مواعيد العمل

عادل الحربي(صدى):

يتزامن تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أصدرتها وزارة العمل مع حلول شهر رمضان المبارك وتحديداً الخميس الموافق 11 رمضان ، وهو ما يثير التساؤل حول مدى امكانية تغيير الوزارات لمواعيد العمل الرسمية .

ووفقاً للأئحة فإنه يحق للوزراء إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية ، اي ما يعني ان الأمر متاح مع ساعات الصيام .

من ناحية اخرى ، فإن اللائحة تهدف إلى تطوير الآداء الحكومي بعد توكيل إدارة الموارد البشرية بعدد من المهام المتصلة بالتوظيف وتحسين الكوادر .

كما تمنح اللائحة الجديدة اجازات أكثر للموظفين ، إذ تمنح إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يومًا، توزعها كيف تشاء، بحد أقصى ٢٨ يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع .

وتمنح الموظفَ استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام؛ بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة ، واجازة 3 ايام مدفوعة الأجر حال قدوم مولود له .

وتجيز للموظف التغييب دون خصم حال حدوث كارثة تمنعه من عمله ، وعدم حساب الأجازات الرسمية إذا صادفت الأجازات العادية للموظف وتعويضه عنها وغيرها من التعديلات لضمان حقوق الموظف مادياً واجتماعياً وتطوير آدائه .