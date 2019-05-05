مع تطبيقها في رمضان.. اللائحة التنفيذية الجديدة للموظفين تفتح الباب لتغيير مواعيد العمل
يتزامن تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أصدرتها وزارة العمل مع حلول شهر رمضان المبارك وتحديداً الخميس الموافق 11 رمضان ، وهو ما يثير التساؤل حول مدى امكانية تغيير الوزارات لمواعيد العمل الرسمية .
ووفقاً للأئحة فإنه يحق للوزراء إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية ، اي ما يعني ان الأمر متاح مع ساعات الصيام .
من ناحية اخرى ، فإن اللائحة تهدف إلى تطوير الآداء الحكومي بعد توكيل إدارة الموارد البشرية بعدد من المهام المتصلة بالتوظيف وتحسين الكوادر .
كما تمنح اللائحة الجديدة اجازات أكثر للموظفين ، إذ تمنح إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يومًا، توزعها كيف تشاء، بحد أقصى ٢٨ يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع .
وتمنح الموظفَ استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام؛ بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة ، واجازة 3 ايام مدفوعة الأجر حال قدوم مولود له .
وتجيز للموظف التغييب دون خصم حال حدوث كارثة تمنعه من عمله ، وعدم حساب الأجازات الرسمية إذا صادفت الأجازات العادية للموظف وتعويضه عنها وغيرها من التعديلات لضمان حقوق الموظف مادياً واجتماعياً وتطوير آدائه .
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