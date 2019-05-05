حقيقة رحيل سالم الدوسري عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر مسؤول بإدارة الهلال، اليوم الأحد، حقيقة عدم رغبة اللاعب سالم الدوسري بتجديد عقده مع الفريق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ومجرد شائعات.

وأوضح أن الهدف منها زعزعة الفريق في بقية مبارياته لهذا الموسم، لافتًا إلى أن تجديد عقده مطلب الإدارة الحالية واللاعب لا ينوي الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

وعلى جانب آخر، استمر الفريق الأول بالهلال في تدريباته استعداداً لمواجهة العين مساء غدٍ الاثنين، التي سيحتضنها ملعب جامعة الملك سعود، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.