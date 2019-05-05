رضا عبد العال يثير الجدل عن برنامج ” رامز ” : اعملوا نفسكوا مصدقين

القاهرة(صدى):

أثارت أزمة اللاعب المصري السابق رضا عبد العال الخاصة ببرنامج رامز جلال الجديد ” رامز في الشلال “ ، الجدل حول اعترافات بعض النجوم بمعرفتهم بمقلب رامز جلال وأن هناك بعض المشاهد كانت تمثيلًا.

حيث نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “ المنسوبة لـ “ رضا “ صورته من حلقة برنامج ” رامز في الشلال ” ، وعلق عليها قائلآ: ” انتظروني في برنامج رامز في الشلال، واعملوا نفسكم مصدقين ” .

ومن حانبه نفى ” عبد العال ” ذلك من خلال صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” ، مؤكدآ أنه ليس هناك فبركة وأنها حقيقة.

وقال في الفيديو الذي نشره إنه لم يكن على علم بالمقلب نهائيًا قبل التصوير، مشيرآ إلى أن إحدى الصفحات المفبركة التي تحمل اسمه مزورة وسببت له العديد من المشكلات قبل ذلك.

وأضاف: ” كل سنة وأنتم طيبين أنا طالع مع رامز جلال ومكنتش أعرف والبرنامج غير مفبرك ” .