توفر وظائف موسمية للنقابة العامة للسيارات في 3 مدن
كشفت النقابة العامة للسيارات عبر موقعها الإلكتروني ، عن بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، للعمل في المدن التالية (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، حيث سيكون آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية بتاريخ 1440/10/30هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تعليمات مهمة
مراجعة النقابة لإجراء المقابلة الشخصية وتدقيق البيانات ، آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية 1440/10/30هـ ، سوف يلغى الطلب لمن لم يعمل المقابلة الشخصية ، و فرع جدة (للعمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لموسم حج 1440هـ).
موعد التقديم:
مكة المكرمة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/30هـ).
جدة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ).
المدينة المنورة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ).
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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