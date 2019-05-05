توفر وظائف موسمية للنقابة العامة للسيارات في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت النقابة العامة للسيارات عبر موقعها الإلكتروني ، عن بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، للعمل في المدن التالية (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، حيث سيكون آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية بتاريخ 1440/10/30هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تعليمات مهمة

مراجعة النقابة لإجراء المقابلة الشخصية وتدقيق البيانات ، آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية 1440/10/30هـ ، سوف يلغى الطلب لمن لم يعمل المقابلة الشخصية ، و فرع جدة (للعمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لموسم حج 1440هـ).

موعد التقديم:

مكة المكرمة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/30هـ).

جدة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ).

المدينة المنورة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا