سبب غياب بيل عن مواجهة فياريال 

ماجد محمد(صدى):

استبعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه الويلزي غاريث بيل عن المشاركة في تشكيلة الفريق الأبيض الإسباني أمام فياريال.

وأضاف زيدان، قائلا: ” أنا المدرب وعلي أن أقود الفريق وأتخذ القرارات وعليه أن يتدرب ويلعب، لا أستطيع التحدث عن اللاعبين، إنهم يعرفون مكانهم والمسؤولية التي يتحملونها، وآمل أن أرى أفضل ما لديهم “.

وكانت تشكيلة ريال مدريد شهدت عودة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ليقرر زيزو استبعاد بيل.

وجاء قرار زيدان خوفا من إطلاق جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو صافرات الاستهجان مجددا ضد اللاعب الويلزي.