  • الأحد 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” الإتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

” الإتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

” الإتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرةمن حملة البكالويوس او الماجيستير ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأبانت الشركة ان المسمى الوظيفي هو مُحلل أول الفوترة وإصدار الفواتير ” Senior Invoicing and Billing Analyst” .
الشروط :

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص ذات صلة.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة العملاء في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

واكدت الشركة أن التقديم مفتوح بدايةً من اليوم الأحد 30-8-1440 هـ وذلك على الرابط التالي :هنا

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *