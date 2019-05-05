” الإتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرةمن حملة البكالويوس او الماجيستير ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأبانت الشركة ان المسمى الوظيفي هو مُحلل أول الفوترة وإصدار الفواتير ” Senior Invoicing and Billing Analyst” .

الشروط :

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص ذات صلة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة العملاء في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

واكدت الشركة أن التقديم مفتوح بدايةً من اليوم الأحد 30-8-1440 هـ وذلك على الرابط التالي :هنا