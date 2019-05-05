شاب يعتدي جنسيا بالقوة على سائحة روسية أمام المارة

موسكو(صدى):

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في مصر، اليوم الأحد، بحبس عاطل 7 سنوات لقيامه بهتك عرض إحدى السائحات الروسيات بالقوة في الطريق العام.

وفي التفاصيل، شاهد المتهم السائحة تسير بمفردها في أحد الشوارع الجانبية بشرم الشيخ في ساعة متأخرة من الليل ليعترض طريقها، وحاولت الهروب منه إلا أنه هجم عليها وطرحها أرضًا وأصابها برأسها نتيجة ارتطامها بالأسفلت.

وقام بنزع ملابسها بالقوة واعتدى عليها جنسيًا وسط صراخ المجني عليها؛ بينما أثناء مرور بعض المارة سمعوا صراخ السائحة وتجمعوا على الفور، وتمكنوا من ضبط المتهم وإبلاغ شرطة السياحة بالواقعة التى حضرت، وتم تحرير محضر بالواقعة، الذي انتهى بالحكم عليه بـ٧ سنوات.