ملابسات خطيرة وراء إحالة الممارسة الصحية للتجميل بجدة للنيابة العامة

جدة(صدى):

تكشفت تفاصيل جديدة وراء ضبط ” الصحة ” لممارسة صحية بجدة وإحالتها للنيابة العامة قبل ايام ، والتي تم ايقافها بعد ممارستها اخطاء طبية وهروبها من مقر عملها النظامي .

واكدت مصادر بـ ” الصحة ” أن الممارسة كانت تقوم بعمليات تجميل خطيرة ، وبعد ورود عدة شكاوى منها للصحة هربت من مقر عملها ، واستمرت في ممارستها الخاطئة في المنازل عبر الترويج لنفسها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .

واكدت إحدى المتضررات سعادتها بالقرار إذ تأذّت شقيقتها من الممارسة بعد بعد حقن خاطئ أدى إلى تورم شديد بالوجه، وتكتل الفيلر، مع ألم شديد ومضاعفات كبيرة ، بالإضافة إلى وقوع نساء أخريات في فخها .

وكانت وزارة الصحة قد تلقت عدة شكاوى عن الممارسة سيئة السمعة والتي تحمل جنسية عربية وانها موجودة في شارع التحلية بجدة وانها لازالت مستمرة في العمل رغم ايقافها ، ليتم القبض عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإحالتها للنيابة العامة .