بالصور.. فريق طبي يستخرج عملة معدنية من مرئ طفل بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة، الخميس الماضي، من استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر قرابة سنتين ونصف باستخدام المنظار.

ومن جانبه، قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، الدكتور علي القوزي، على لسان المتحدث الرسمي لـ ” صحة القنفذة ” إبراهيم المتحمي، أن الطفل قدِم لطوارئ المستشفى وهو يشتكي من بلع جسم غريب ” قطعة نقود معدنية” كانت قد عَلِقت في أعلى المريء.

وأوضح ” القوزي ” أن ذلك تَسَبّب في اختناق وعدم القدرة على البلع؛ عندها قرر الفريق الطبي إجراء عملية منظار صلب للمريء، واتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة الربع ريال؛ فيما نجحت العملية التي استمرت ١٠ دقائق فقط ودون حدوث مضاعفات؛ حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.