وظائف نسائية شاغرة بوزارة ” الحرس الوطني “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً للوظائف النسائية لرتبة ” وكيل رقيب- عريف- جندي ” ، وذلك لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية العامة والثانوية العامة، وفقآ للشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى مَن نشأت مع والدها في أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

– ألا يقل عمرها عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد على خمسة وثلاثين (35) عاماً.

– لا يقل طولها عن (160) سم ولا يزيد على (195) سم.

– أن يتناسب طولها مع وزنها وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الشروط تشمل ألا تكون موظفة في أيّ جهة حكومية أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي

حيث أشارت إلى أن الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم، وأن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية)، مع ضرورة أن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحدّدة، وأن تكون المتقدمة من سكان مدينتَي (المدينة المنوّرة – الطائف).

كما أعلنت أنه لن يتم النظر في طلب أيّ متقدمة مخالفة للشروط الموضحة أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة، مشيرة إلى أن الأولوية للمتقدمات الحائزات المؤهل الأعلى وخبرة سابقة في المجال الأمني.

ودعت لضرورة إرفاق ما يثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك – فاتورة كهرباء – عقد إيجار)، وفي حال القبول المبدئي سيتم التواصل برسالة نصية على جوّال المتقدمة المدخل في البيانات؛ لذا دعت إلى التحقق من صحة رقم الجوّال.