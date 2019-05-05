تحديثات نوعية بالكاميرا.. أبرز تسريبات هاتف آيفون XR2 الجديد

وكالات(صدى):

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز التسريبات الخاصة بهاتف ” آيفون XR2 ” المرتقب، الذي سيحمل تحديثات نوعية كبرى في كاميرات الهاتف، إضافة إلى سرعة شحن كبيرة.

وقالت إن هاتف “آيفون XR2” سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بسعر يمكن أن يصل إلى 700 دولار أمريكي.

وستحتوي علبة “آيفون” المرتقب على شاحن جديد سيكون أكثر سرعة مدعوماً بوصلة “يو إس بي سي” جديدة، وفقاً لعدد من الصور المسرّبة للشاحن الجديد.

لكن المفاجأة الأكبر، ستكون عودة تقنية “بصمة الإصبع” إلى هاتف “آيفون XR2” الجديد، الذي سيتم دعمه بصورة مختلفة، تعمل على مسح بصمة الإصبع في أيّ موقع من الشاشة اللمسية للهاتف.

ومن المتوقع أن يتم دعم “آيفون” أيضاً بمعالج جديد فائق السرعة “A12”.

أما بالنسبة لكاميرا “آيفون” الجديد، فسيتم دعمها بتقنية “الصور الذكية” فائقة الجودة التي تدعم تقنيات “الذكاء الصناعي”، التي تدعم أيضاً تقنيات “الواقع المعزّز”.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة في 10 سبتمبر، على أن تطرح للبيع في 20 سبتمبر.