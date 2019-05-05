” قرقاش ” : حكم الإخوان العسكري الطويل للسودان وراء حالة السخط السياسي
كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن حالة السخط السياسي التي تعم السودان نتيجة لرفض الحكم للحكم العسكري الطويل لجماعة الاخوان المسلمين .
وقال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة الإخوان”، مضيفاً: “بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان”.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت قبولها المبدئي لمقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني ، كما أبدت ملاحظات وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري ، مشددة على مدنية الحكم .
🐪[ عدد التعليقات: 759 ] نشر منذ 9 دقائق
البشير ماعمره كان اخونجي لكن الفقر الذي لحق بالسودان وصل لزبا والله حتى حرام تكون محلل على ارض مساحه ٩٠٠ متر مو تحلل للسودان