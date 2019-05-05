” قرقاش ” : حكم الإخوان العسكري الطويل للسودان وراء حالة السخط السياسي

طلال الضوي(صدى):

كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن حالة السخط السياسي التي تعم السودان نتيجة لرفض الحكم للحكم العسكري الطويل لجماعة الاخوان المسلمين .

وقال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة الإخوان”، مضيفاً: “بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان”.

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت قبولها المبدئي لمقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني ، كما أبدت ملاحظات وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري ، مشددة على مدنية الحكم .