روبن يحدد مصيره مع بايرن ميونيخ بعد 3 مباريات
قال الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني، إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن المستقبل، ولكن عدة أندية أبدت رغبتها في التعاقد معه.
وحول يتعلق بالمستقبل أبان روبن: ” جمدت الأمر قليلاً، أريد أن أستعيد كامل لياقتي البدنية أولاً “.
ولفت: ” أحب كرة القدم وأريد أن أواصل اللعب، لكني لا أريد أن أكرر فترة غيابي لخمسة أشهر “.
وتابع: ” يتبقى 3 مباريات أخرى لبايرن ميونخ، ثم سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل “.
وعن مشاركته لدقائق معدودة أمام هانوفر أردف روبن: ” أشعر بالامتنان، هذه الكلمة الوحيدة التي يمكنني قولها “.
وشارك روبن (35 عاماً) في الدقيقة 86 من المباراة التي فاز فيها بايرن على هانوفر 3-1.
وسجل روبن أول ظهور له منذ نوفمبر ” تشرين الثاني ” الماضي، إذ غاب طوال هذه المدة بسبب الإصابة.
وخاض روبن المباراة رقم 700 في مسيرته علماً بأنه يقضي الموسم العاشر والأخير له مع بايرن ميونخ.
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