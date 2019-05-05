روبن يحدد مصيره مع بايرن ميونيخ بعد 3 مباريات 

نواف السالم(صدى):

قال الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني، إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن المستقبل، ولكن عدة أندية أبدت رغبتها في التعاقد معه.

وحول يتعلق بالمستقبل أبان روبن: ” جمدت الأمر قليلاً، أريد أن أستعيد كامل لياقتي البدنية أولاً “.

ولفت: ” أحب كرة القدم وأريد أن أواصل اللعب، لكني لا أريد أن أكرر فترة غيابي لخمسة أشهر “.

وتابع: ” يتبقى 3 مباريات أخرى لبايرن ميونخ، ثم سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل “.

وعن مشاركته لدقائق معدودة أمام هانوفر أردف روبن: ” أشعر بالامتنان، هذه الكلمة الوحيدة التي يمكنني قولها “.

وشارك روبن (35 عاماً) في الدقيقة 86 من المباراة التي فاز فيها بايرن على هانوفر 3-1.

وسجل روبن أول ظهور له منذ نوفمبر ” تشرين الثاني ” الماضي، إذ غاب طوال هذه المدة بسبب الإصابة.

وخاض روبن المباراة رقم 700 في مسيرته علماً بأنه يقضي الموسم العاشر والأخير له مع بايرن ميونخ.