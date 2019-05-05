بالفيديو.. الملك سعود يهدي اللواء محمد بن سليمان المطوع ” سيف هندي مطعم بالذهب والعاج “

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد السوشيال ميديا في المملكة مقطع فيديو يظهر فيه هدية جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى اللواء محمد بن سليمان المطوع رحمه الله.

وبدا في المقطع المتداول أن الهدية عبارة عن سيف هندي مطعم بالذهب والعاج، كما عبر متداولوا الفيديو عن إعجابهم الشديد بالهدية الغالية الثمن.

وانتشر المقطع علي نطاق واسع عبر موقع ” تويتر ” ، وحقق الفيديو مشاهدات عالية، كما وصف رواد التواصل الهدية بالرائعة والنادرة.