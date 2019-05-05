عناصر طبيعية تساعدك على تفتيح البشرة الداكنة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يسعى الكثيرم من النساء للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة على الدوام، لكن لون الجلد يتغير مع التقدم بالعمر، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز العناصر االطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة الداكنة.

العسل

يساعد العسل على تفتيح البشرة وترطيبها، ضعيه على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

حيث يساعد ذلك في إزالة خلايا الجلد الميتة، ويجعل وجهك يبدو أكثر إشراقاً بشكل عام.

الخيار

يفتح الدواء القابض الطبيعي في الخيار لون البشرة، كما يعمل فيتامين (أ) الموجود فيه على التحكم في إنتاج الميلانين في الجلد.

ويمكن أن تطبقي عصير الخيار على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة؛ سيؤدي تكرار هذا لمدة شهر إلى تفتيح بشرتك الداكنة بشكل كبير.

– الطماطم

تحتوي الطماطم على ” اللايكوبين ” ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أنها تحتوي على كمية عالية من فيتامين (c) الضروري لتفتيح البشرة.

– اللبن الزبادي

يحتوي الزبادي على حامض ” اللبنيك ” والذي يعد رائعاً لتبييض البشرة، اتركيه على وجهك لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

– البرتقال

طبقي هذه الوصفة:

ملعقتين من لب البرتقال وامزجيهما مع قليل من الكركم، ضعي الخليط على وجهك قبل الذهاب للنوم وأغسليه في صباح اليوم التالي.