كيم كارداشيان تتعرض لسرقة تُكسبها الملايين

واشنطن(صدى):

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ، لسرقة تصاميم ملابس خاصة بها أرتدتها بأكثر من مناسبة ، من قٍبل شركة أزياء أمريكية ، ما دفع كيم لرفع قضية على الشركة ، ومن المتوقع أن تحصل كيم على ملايين الدولارات لكل تصميم قامت الشركة بسرقته .

وأقامت كارداشيان دعوى قضائية ضد شركة أزياء أمريكية، قلدت ملابس ارتدتها كارداشيان، ونشرت صورا على حسابها في “إنستغرام” بنفس التصاميم، معروضة للبيع.

وقالت مصادر إعلامية ، إن دعوى كارداشيان قد تدخل لها قرابة المليون دولار عن كل صورة نشرت على “إنستغرام” من قبل الشركة، تظهر فيها ملابس “مقلدة” لتلك التي ارتدتها كيم.

وعرضت شركة “ميسغايديد” الأميركية عدة فساتين ارتدتها كارداشيان في مناسباتها للبيع، مما دفع العديدين للاعتقاد بأن السيدة المثيرة للجدل تعمل مع الشركة.

وأثار هذا اللغط غضب كارداشيان ، مما دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب بـ10 ملايين دولار كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.

وقالت كارداشيان: “من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصاميم بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم”.