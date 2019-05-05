بالصورة.. وزير الداخلية الإسرائيلي يهرب ويختبئ تحت الأرض

القدس(صدى):

ظهر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أرييه درعي، في صورة له برفقة عائلته، وهم مختبئون في قبو تحت الأرض، بمدينة بئر السبع بعد انطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

وكانت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من السبت، قد استهدفت لأول مرة بئر السبع التي تعد من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، بعدة رشقات صاروخية وأن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المدينة.

وبدأ التصعيد يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث رد جيش الاحتلال بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة حماس، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.