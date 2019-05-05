مقتل رضيعة ووالدتها ” الحامل ” في قصف برج سكني بقطاع غزة

وكالات(صدى):

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، برجا سكنيا بوسط قطاع غزة، مكون من 150 شقة، ما بين مكاتب إعلامية وشقق سكنية، بثلاث صواريخ، وأسفر القصف عن توقف بث ” قناة الأقصى “.

فيما أفادت ” قناة القدس ” الفلسطينية بسقوط شهيد آخر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليصل عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 6 فلسطينيين، بينهم رضيعة ووالدتها الحامل.

يذكر أن التصعيد بدأ يوم الجمعة الماضي، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة حماس، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.