أقصر وأطول ساعات الصيام بالدول العربية

نايف السالم(صدى):

كشف مركز الفلك الدولي ” المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ” عن تسجيل دولة الجزائر، أعلى معدل من حيث عدد ساعات الصيام خلال اليوم في شهر رمضان عام 1440 هـ، بينما جاءت المملكة في المركز الثالث.

ويبلغ معدل ساعات صيام الجزائر 16 ساعة يوميًا، وتبدأ اليوم الأول من رمضان بالإمتناع عن الأكل والشرب مدة 15 ساعة ونصف الساعة، ثم تنهيه بـ 16 ساعة ونصف الساعة.

بينما تبدأ مصر رمضان بـ15 ساعة و3 دقائق، وتنهيه بـ15 ساعة و43 دقيقة، وتكون الذروة يومي 28 و29 من الشهر.

وأشارت إلى أن السعودية تبدأ رمضان بصيام 14 ساعة و40 دقيقة وتنتهي منه بـ15 ساعة و12 دقيقة، وفي الأردن سيصوم 15 ساعة و12 دقيقة في البداية ثم 15 ساعة و54 دقيقة عند نهاية الشهر.

وتصوم الأراضي الفلسطينية أول أيام رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول يوم سيكون آخر رمضان ويمتد لـ15 ساعة و46 دقيقة.

بينما تصوم البحرين في أول يوم من رمضان لـ 14 ساعة و42 دقيقة، وستصل ساعات الصيام في آخر يوم إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

وفي العراق سيصومون 15 ساعة و15 دقيقة في بداية رمضان، لكن أطول يوم لهم سيكون آخر أيام الشهر، حين يصومون 16 ساعة ودقيقة واحدة.

وتبدأ سوريا رمضان بـ 15 ساعة و17 دقيقة، ويكون آخر يوم منه 16 ساعة ودقيقتين، وفي لبنان 15 ساعة و15 دقيقة، فيما ستمتد تلك الفترة لتصل في آخر يوم إلى 16 ساعة ودقيقتين.

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