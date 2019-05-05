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بدءًا من أول أيام رمضان.. مسابقتين لتدبر معاني القرآن وجوائز قيمتها 5 آلاف

بدءًا من أول أيام رمضان.. مسابقتين لتدبر معاني القرآن وجوائز قيمتها 5 آلاف
نايف السالم(صدى):

كشف مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، عن إقامة مسابقتين، إحداهما بعنوان ” جائزة الشيخ عبد العزيز بن صالح للخطب القرآنية ” ، والثانية ” جائزة الشيخ علي الشاعر في رحاب القرآن ” .

ومن جانبه قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء: ” بإذن الله مركز البيان لتدبُّر معاني القرآن يقدم مسابقتَيْن مع أول أيام رمضان لمدة ثمانية عشر يومًا، وسينشر عبر موقعه وعبر حسابه في تويتر @albyan_q تفاصيل هاتين المسابقتين ” .

وجميع جوائز المسابقتين مقدمة من وقف الوالد إبراهيم جليدان- رحمه الله – وهي عبارة عن جوائز عينية بقيمة 5 آلاف ريال لكل جائزة.


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