بالفيديو.. أصالة: ” أنغام خربت البيوت “

أميرة خالد(صدى):

ما زال الخلاف بين النجمتين أصالة نصري وأنغام، قائما ،منذ زواج الثانية من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، حيث تسببت في طلاقه من زوجته الأولى.

وقالت النجمة السورية أصالة، إنها لم تكن تعرف بشأن زواج أنغام المفاجئ، وحزنت كثيرًا بعد إعلان هذا الخبر، لافتًة إلى أنها لم تعاتبها ولم تتحدث معها بهذا الشأن.

وأوضحت أنها لا تُحب العتاب بجميع أشكاله، وقامت بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: ” عملتلها آن فولو وبلوك ” .

وأشارت إلى أنها أحست بالغدر؛ بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، موضحة أنها لن تقبل اعتذار أنغام؛ لأن ما فعلته تصرف لا يستحق الاعتذار.

وقالت: ” أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم ” .