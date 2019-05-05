محكمة تقضي بسجن شقيق روحاني في تهم فساد

طلال الضوي(صدى):

أصدرت محكمة إيرانية، أمس السبت، حكمًا بالسجن على شقيق رئيس الملالي حسن روحاني، لمدة غير محددة، وذلك في اتهامه بقضية فساد مالي.

ومن جانبه قال حميد رضا حسيني المسؤول القضائي إن ” حسين فريدون، لم تتم إدانته في بعض التهم ، بينما حُكم عليه بالسجن بتهم أخرى ” .

وأضاف حسيني أنه لم يتمكن من إعطاء تفاصيل لأن الحكم يمكن الاستئناف عليه.

يذكر أن محاكمة فريدون، وستة متهمين آخرين، قد بدأت في فبراير دون أن يقدم القضاء تفاصيل عن التهم.

وكان فريدون قد احتُجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة.