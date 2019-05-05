بعد إصابته القوية..لوفرين يوضح الحالة الصحية لمحمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

أكد لوفرين مدافع نادي ليفربول، أن اللاعب المصري محمد صلاح بحالة جيدة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وقال ” لوفرين ” في تغريدة له مازحًا : ” صلاح بخير، إنه فقط لا يتذكر من أنا ،ولا تقلقوا، صلاح سيكون بخير، إنه عملاق ” .

وكان صلاح قد تعرض لإغماء بعد اصطدامه مع مارتن دوبرافاكا، حارس مرمى المنافس، في الدقيقة 70 من أحداث اللقاء.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنيوكاسيل ليواصل الريدز مشوار المنافسة على اللقب.

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