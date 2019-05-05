نشر : منذ 49 دقيقة 703 1 فيديوهات متنوعة إبراهيم العنقري : على أي أساس النصر يطالب اتحاد القدم بهذه اللهجة !
ماوكلي[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 35 دقيقة
اي نعم الفساد واضح واذا انكرته فأنت غبي
لا توجد منافسه نزيهه في دورينا للأسف هناك محاباة وتغاضي لفريق دون الاخر وهو ليس تشكييك بل وجود متلاعبين وفاسدين مندسين في اتحاد كرة القدم لابد فضحهم او التنبيه عليهم بخطاب او اتصال أو بأي طريقه أخرى
إلى متى تضيع حقوق الانديه من أجل نادي واحد
يستخدم المنشطات بشكل فاضح وواضح ولجنة المنشطات اعمل نفسك ميت لا تحرك ساكن الان يبغى لجنة التحكيم على كيفه وتساعده للأسف