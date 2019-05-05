أسرة الفلسطيني زكي مبارك لتركيا: نريد جثة أبينا

طلال الضوي(صدى):

طالبت أسرة الفلسطيني زكي مبارك، السلطات التركية بتسليم جثمان والدهم.

وقالت ابنته إسلام في تصريحات تليفزيونية: أريد رؤية جثة أبي بأم عيني، فقد حرمنا منه لسنوات لذا من أبسط المطالب أن نراه ولو ميتًا، مطالبة الرئيس الفلسطيني بالتدخل في هذا الملف.

وكشفت الفلسطينية في تركيا أن السلطات التركية أجرت عملية التشريح، وأنها بانتظار النتائج.

واتهم أبناء مبارك، تركيا بتصفية أبيهم داخل السجون التركية، ولم ينتحر، مطالبين كما طالبوا بمشاركة طرف فلسطيني محايد وموثوق في عملية التشريح.