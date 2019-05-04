أمر ملكي بتعيين 3 أعضاء جدد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أمراً ملكياً بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وأوضح الأمر الملكي، أن الأعضاء المعينون هم، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد.

يشار إلى أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية أنشئ في العام 1436 هجرية، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويترأسه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.