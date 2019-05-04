هروب طالب وطالبة من الأزهر للزواج

القاهرة(صدى):

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبط طالب بإحدى المعاهد الأزهرية في مصر.

وجاء ذلك بعد هروبه بصحبة زميلته في المعهد، بعد قصة حب بينهما، ورفض أهلها زواجهما لصغر سنهما، وخرجت الطفلة لتلقي درس خصوصي بمادة اللغة الإنجليزية، وتحصلت من والدتها على مبلغ مالي 140 جنيها.

كما تغيب الطالب عن المنزل عقب خروجه، أمس، لتلقي درس خصوصي بمادة اللغة الإنجليزية وتحصل من والده على مبلغ مالي 120 جنيها.

وأوضحت التحريات من خلال جمع المعلومات والربط بين الواقعتين لكون المتغيبين يدرسان بذات المعهد الأزهري تبين أنهما تربطهما علاقة عاطفية وسابقة قيام المتغيب الثاني بالتقدم منذ أسبوع لخطبة المتغيبة الأولى، وتم رفض طلبه من قبل أهليتها، لصغر سنهما.