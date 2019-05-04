كايو لوكاس ينضم لصفوف العين في مواجهة الهلال

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي العين الإماراتي، عن تواجد البرازيلي كايو لوكاس، لاعب النادي في قائمة فريقه، التي ستواجه الهلال في الرياض، يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا.

وأكد النادي، أن اللاعب تقدم باعتذار، عما بدر منه من تصرفات خلال الفترة الماضية.

وضمت القائمة، إلى جانب كايو، كل من خالد عيسى، حمد المنصوري، محمد سعيد بوسندة، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، علي الحيظاني، سعيد جمعة، سعيد المنهالي، خالد عبد الرحمن، سالم عبد الله، حامد دومبيا، أحمد برمان، عامر عبد الرحمن، فلاح وليد، بندر الأحبابي، خالد البلوشي، محمد خلفان، سعد خميس، بيرغ.