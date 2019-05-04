بالفيديو.. أول عملية إرهابية منظمة استهدفت المملكة في 2003

نايف السالم(صدى):

مرت المملكة منذ وقت مبكر ، بعمليات أرهابية بدءً من الاعتداء على الحرم المكي الشريف، عام 1997م، إلى حوادث الاعتداء على رعايا غربيين، مما تسبب في خسائر مادية وبشرية.

وقال حميد الشايجي استاذ علم اجتماع الجريمة، خلال برنامج ” مالم تر ” إن في ذلك الوقت أصاب الإرهاب السعوديين بدهشة مما يحدث، وتشير بعض الأدبيات إلى أن كان هناك قاعدة بيانات لتسجيل المجاهدين العرب الذين يأتون إلى أفغانستان وتحولت بعد فترة إلى مايعرف باسم تنظيم القاعدة.

وأضاف : العراق كان يحارب إيران منذ فترة من الزمن ولم يذهب لها أحد وهي حرب استمرت سنين وظهرت فجأة التنظيمات التي تدافع عنها، وهذا دليل على أن هناك محرك سياسي للقضية هذا للأستفادة من الشباب.

وأكد أن أول عملية إرهابية في المملكة كانت عام 2003 عندما انفجرت عبوة ناسفة في حي الجزيرة شرق الرياض أعدها أحد الإرهابيين.