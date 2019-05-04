بعد مصر.. الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا ويقف بجانب قبرص

طلال الضوي(صدى):

رفض الاتحاد الأوروبي، ما تنوي تركيا القيام به من أنشطة تنقيب عن الغاز في المنقطة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان اليوم السبت، إن المجلس الأوروبي ندد بشدة في شهر مارس 2018، بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

وأضافت موغيريني: ” في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني ” .

وأكدت أن ” الاتحاد الأوروبي سيرد على أي عمل غير قانوني بشكل ملائم ” ، مشددة على تضامن الكتلة الأوروبية الكامل مع قبرص.

و أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز، حتى سبتمبر المقبل، في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

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