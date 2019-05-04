إخضاع سيارة ” ديفندر ” الجديدة للمرحلة الآخيرة من الاختبارات الميدانية

برلين(صدى):

احتفاءً بـ ” يوم لاند روڤر العالمي “، أعلنت شركة ” لاند روڤر ” عزمها إخضاع الإصدار الجديد من سيارة ” ديفندر ” للمرحلة الأخيرة من الاختبارات الميدانية.

وجاء ذلك بإجراء اختبار فريد لها في إحدى المحميات الكينية بالتعاون مع منظمة ” تسك ترست ” لحماية الحياة البرية، وسيخضع نموذج سيارة ” ديفندر ” ذو التمويه الفريد لاختبارات القيادة ضمن محمية بورانا الطبيعية التي تبلغ مساحتها 14 ألف هكتاراً، وذلك في إطار التعاون الذي يجمع بين شركة ” لاند روڤر ” ومنظمة ” تسك ترست ” لأكثر من 15 عاماً، وستشمل الاختبارات الواقعية حمولات ثقيلة، وعبور الأنهار، ونقل المواد عبر التضاريس الوعرة للمحمية.

وبحلول موعد إطلاق ” لاند روڤر ديفند ر” خلال العام الحالي، ستكون السيارة قد اجتازت أكثر من 45 ألف اختباراً فردياً ضمن أصعب الظروف والبيئات في العالم، وأجرى فريق الاختبار الذي يضم مهندسين من شركة ” لاند روڤر ” الاختبارات في بيئات صحراوية بدرجة حرارة تتخطى 50 درجة مئوية، وفي القطب الشمالي بدرجة حرارة 40 تحت الصفر، فضلاً عن الصعود إلى جبال روكي الصخرية في كولورادو بارتفاع 10 آلاف قدم، وذلك حرصاً على أن تقدم ” ديفندر ” لسائقيها تجارب فريدة تلبي عشقهم للمغامرة.

وعقب تعزيز ديناميكياتها على حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، واختبارها في جميع أنواع التضاريس على طرقات إيستنور الموحلة في المملكة المتحدة، وبين الممرات الصخرية في مواب في ولاية يوتا، وعبر الكثبان الرملية في دبي؛ باتت سيارة ” ديفندر ” رباعية الدفع الجديدة مزودة بطيف واسع وغير مسبوق من الإمكانيات التي ترتقي بمستويات الراحة ومتعة القيادة مع طراز ” ديفندر. “