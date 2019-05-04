بالفيديو.. الخضيري : السكر من السموم بإمكان الإنسان إلغاءه نهائيا

عادل الحربي(صدى):

أكد فهد الخضيري عالم أبحاث المسرطنات ، على أنه بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من ” السموم “.

وقال الخضيري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : القول بأن سكر الفواكه والتمور لا ضرر منه وتناوله مفتوح غير صحيح، و هي الكمية الأفضل للجسم منه يوميا.

وأضاف : أسوأ أنواع السكر هو السكروز الموجود في السكر المكرر، وهناك أنواع أفضل من السكريات تتوافر في الفواكه والتمور.

وتابع عالم أبحاث المسرطنات : بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من ” السموم “.