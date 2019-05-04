بالفيديو.. الخضيري : السكر من السموم بإمكان الإنسان إلغاءه نهائيا
أكد فهد الخضيري عالم أبحاث المسرطنات ، على أنه بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من ” السموم “.
وقال الخضيري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : القول بأن سكر الفواكه والتمور لا ضرر منه وتناوله مفتوح غير صحيح، و هي الكمية الأفضل للجسم منه يوميا.
وأضاف : أسوأ أنواع السكر هو السكروز الموجود في السكر المكرر، وهناك أنواع أفضل من السكريات تتوافر في الفواكه والتمور.
وتابع عالم أبحاث المسرطنات : بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من ” السموم “.
د.فهد الخضيري- عالم أبحاث المسرطنات
بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من "السموم".@DrAlkhodairy#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/yWuGaYb14B
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 4, 2019
فهد باجابر[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 37 دقيقة
فعلا السكر من السموم
شكرا صدى .