بالفيديو.. استشاري: النساء يتحملن ألم القلب حتى يحدث فشل في العضلة

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور محمد البارقي، استشاري أول أمراض وقسطرة قلب، عن وجود علاقة بين القلق والحزن وبين آلام القلب، قائلًا: نسبة مصابي الجلطات أو الأزمة القلبية وقت القلق أكثر من الأشخاص العاديين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” : هناك مصابون بجلطات القلب ربما أطفال وشباب؛ بسبب الضغوط وأيام الاختبارات واختلافات اللايف ستايل.

وتابع ” البارقي ” : بعض الجلطات القلبية أصحابها معرضون لجلطات أخرى، ناصحًا بتناول الأسبرين للتعامل معها سريعا قبل الوصول للمستشفى.

وأشار إلى أن هناك أعراض توحي بأنك مقبل على الإصابة بالجلطات القلبية، كوجود ألم مع المشي أو عمل حركة أو حدوث انتفاخات في القدم أو الجفون، مؤكدًا أن النساء تصبر على الألم حتى لا تقلق أهلها ويحدث عندها فشل في عضلة القلب.