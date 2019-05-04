رجل يقتل والدته لرفضها اقتراضه مبلغ مالي

القاهرة(صدى):

أمرت المحكمة بحبس المتهم 4 أيام، لاتهامه بالشروع في قتل والدته وطعنها طعنات نافذة بسلاح أبيض وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المجني عليها لسؤالها عقب تحسن حالتها في المستشفى.

واعتدى الابن، نجار مسلح، على والدته بالضرب بسلاح أبيض ” سكين ” محدثًا إصابتها وفر هاربًا وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما على أثر قيام نجلها بطلب اقتراض مبلغ مالي ورفضها ذلك.

وتمكن الضباط من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن ” سكين ” عليه آثار دماء وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.