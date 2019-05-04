المحكمة العليا: لم يثبت هلال رمضان الليلة وسنعقد جلسة لإصدار قرار.. غدًا

جدة(صدى):

صدر عن المحكمة العليا اليوم تصريحاً بأنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة وستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

وفيما يلي نص التصريح :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ – حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى – جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.