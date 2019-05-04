اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين

الجزائر(صدى):

كشفت تقارير جزائرية، عن اعتقال السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث اعتقلت السلطات في الجزائر مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.

وقالت السلطات إن توقيف هؤلاء جاء بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول، والدفع باتجاه الفوضى.

وهاجم قائد الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، الجنرال توفيق واتهمه بالتنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة.

واستجوب القضاء المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، فضلًا عن مثوله أمام العدالة بشبهة ” استغلال الوظيفة من أجل امتيازات غير مستحقة ” .