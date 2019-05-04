أنغام تدخل ابن شقيقتها الراحلة مجال التمثيل لتحقيق حلمها

القاهرة(صدى):

حققت النجمة المصرية أنغام، حلم شقيقتها الفنانة والمطربة الراحلة غنوة.

وجاء ذلك من خلال إدخال ابن شقيقتها ” ياسين ” مجال التمثيل، حيث يظهر في دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل ” زي الشمس ” ، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني.

وأكد مصدر خاص، داخل المسلسل، أن جلسة جمعت أنغام والمخرج، اتفقا فيها على إدخال ” ياسين ” للمسلسل، وتوجهت أنغام بالشكر لدينا الشربيني وسامح عبدالعزيز، لمساهمتهما في تحقيق حلم شقيقتها الراحلة.

وبدأ ياسين، تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية، كما أن أنغام، حضرت معه أحد أيام التصوير حسبما أكد المصدر.