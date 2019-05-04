أردوغان يتشبث بإعادة الانتخابات في إسطنبول بعد الهزيمة الثقيلة

طلال الضوي(صدى):

بعدما فقد السيطرة على العاصمة أنقرة في الانتخابات البلدية، وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلبا إلى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا لإلغاء الانتخابات في إسطنبول، بسبب ما يقول إنها مخالفات، داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال أردوغان: ” يقول لي المواطنون: (سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات). فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة ” .

وأضاف: ” من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا (…) ضمائر مواطنينا ” .

وينتظر أن تجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الاثنين، للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب أردوغان الحاكم، مطالبا بإلغاء الانتخابات في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.

وبدأ الادعاء التركي، الخميس، 32 تحقيقا في مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات خلال الانتخابات المحلية.