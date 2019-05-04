رسميًا.. مرصد جامعة المجمعة: سنتحرى هلال شهر رمضان غدًا

علي القحطاني(صدى):

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي، عدم تمكن وحدة الرصد بحوطة سدير من رصد هلال شهر رمضان المبارك، اليوم السبت.

وأضاف: نظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والاحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد.

ودعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكر بيان المحكمة: أنها ” ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت 29 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم غدٍ الأحد ” .

ودعت المحكمة العليا ممّن يرى الهلال بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.