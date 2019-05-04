BMW تشوق للفئة الثامنة جران كوبيه استعدادًا للكشف عنها

أميرة خالد(صدى):

تأتي الصورة التشويقية للفئة الثامنة جران كوبيه مباشرة من BMW، مما يشير إلى أن الكشف الرسمي لذات الأبواب الأربعة قد يكون قريباً، وفي الواقع، أطلقت BMW تصريح صحفي يفيد بأنه ستنطلق خلال حدث NextGen الخاص بالشركة في ميونخ في نهاية يونيو القادم.

واشتمل تصميم السيارة من العمود A إلى الأمام، إنها الفئة الثامنة كوبيه الخالصة كما نعرفها اليوم، ووراء ذلك، تم تمديد السقف قليلاً، ولكن على الرغم من استضافة بابين إضافيين، إلا أن الشكل الانسيابي للكوبيه تم صيانته جيداً، وتعد ألواح الربع الخلفي فريدة من نوعها من جران كوبيه، ولكن المدهش أن الواجهة الخلفية تبدو مطابقة تماماً لذات البابين على الرغم من الاختلافات الداخلية.

وتوفر جران كوبيه تصميماً فخماً مألوفاً من مجموعة كبيرة من الأدوات التي يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بها، فمثلاً ستأتي السيارة بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد قوة 523 حصان، وعلى الرغم من أنه سيتم تقديم نسخة الديزل في الأسواق الأوروبية أيضاً، ولقد رأينا أيضاً البديل M والذي من المحتمل أن يأتي بقوة أكبر من 500 حصان مثل BMW M5 السريعة، ومع ذلك نعتقد أنها لا تزال بعيدة بسنة تقريباً.

وسيقام حدث NextGen من BMW في BMW Welt في ميونخ في الفترة بين 25 إلى 27 يونيو القادم، ومن المقرر ان تبدأ المبيعات في سبتمبر من العام الجاري.