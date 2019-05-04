  • السبت 4

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل .

وكما توقعت الهيئة أن تتهيأ الفرصة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *