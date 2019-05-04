بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل .
وكما توقعت الهيئة أن تتهيأ الفرصة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأحد 2019/05/05في #المملكة #طقس_الربيع #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/gV57gKCBy7
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) May 4, 2019
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