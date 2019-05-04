بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل .

وكما توقعت الهيئة أن تتهيأ الفرصة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .