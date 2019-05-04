اللواء عبدالرحمن المشحن يكشف عن الخطط الأمنية والمرورية بالحرم خلال شهر رمضان

علي القحطاني(صدى):

أعلن قائد قوات الساحات الشمالية والغربية بالمسجد الحرام واللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، خلال المؤتمر الصحفي الثاني لشرح الخطط الأمنية والمرورية لشهر رمضان بمقر الأمن العام في منى ، عن الخطة الأمنية والمرورية خلال شهر رمضان المبارك .

وقال اللواء عبدالرحمن ، إن الخطة تنقسم إلى عدة نواحٍ أمنية وتنظيمية وإنسانية وزمانية، وتختلف من وقت إلى آخر، وتهدف الخطة الأمنية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة لزوار المسجد الحرام ليتمكنوا من القيام بنسكهم بكل يسر وسهولة.

وتابع المشحن: هناك تعاون وتنسيق مع مركز القيادة وذلك في سرعة إيصال المعلومة عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة في الحرم المكي الشريف وساحاته ونطمئن الزوار والمعتمرين أنهم بإذن الله سيؤدون نسكهم بكل طمأنينة.

وأردف: يتم تقسيم رجال الأمن في كل المواقع وهناك خطوط طولية وعرضية تساعد في تنظيم الحشود وإدارتها؛ فالطولية تقوم بإدخال الزوار والمصلين إلى المسجد الحرام قبل أداء الصلاة وتعمل بشكل عكسي عند الانتهاء من الصلاة، والخطوط العرضية في الساحات تختص بنقل الزوار والمصلين إلى اختيار مكانهم المناسب لأداء الصلاة.

وزاد اللواء المشحن: العمل الميداني وما يقدم من خدمات ويبث عبر القنوات الرسمية والفضائية يثبت ما تقدمة حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وحرصها على خدمة زوار بيت الله الحرام، وهو أكبر رد على من يشككون فيما تقدمه من خدمات لزوار بيت الله.

ودعا اللواء المشحن زوار بيت الله والمصلين إلى عدم الصلاة في الممرات وخطوط المشاة أو التوقف فيها مما قد يسبب عرقلة في حركة المشاة.