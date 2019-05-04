وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بالتحقيق بشأن تجمع للمياه في جامع الملك خالد

علي القحطاني(صدى):

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت، بالتحقيق مع الإمام والمؤذن ومسؤولي شركة الصيانة في جامع الملك خالد بحي منفوحة وسط الرياض.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو، شكا فيه مواطن من تجمع مياه آسنة في بدروم الجامع، حيث قال إن البدروم أصبح مرتعًا للحشرات ومصدراً للروائح الكريهة مما يشكل خطراً على صحة المصلين.

وأكد ” آل الشيخ ” على المسؤولين بفرع الوزارة بمنطقة الرياض بتشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع ومعالجة الأمر بأسرع وقت.