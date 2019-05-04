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بالفيديو.. سما المصري تكشف حقيقة تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان

بالفيديو.. سما المصري تكشف حقيقة تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان
القاهرة(صدى):

نشرت الراقصة المصرية سما المصري ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تكشف فيه حقيقة تقديمها برنامج أدعية إسلامية خلال شهر رمضان الكريم .

وأكدت سما أنها لن تظهر بالأدعية الدينية، واصفة إعلانها عن ذلك الأمر بأنه ” كدبة أبريل “ ، حيثُ استعرضت جسدها بالفيديو مخاطبة جمهورها بالقول: ” بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل “ .

وعن أعمال رمضان، قالت: ” كنت أتمنى أن أرى نيللي كريم، ويسرا في رمضان هذا العام، أنا بحب نيللي كريم رغم أن أعمالها نكدية “ .

يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها أو ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، كذلك تصريحاتها تجاه الشخصيات العامة.


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