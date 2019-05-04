الأهلي يفكر في التعاقد مع مدافع الحزم

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن رغبة الأهلي في استقطاب مدافع الحزم خالد البركة، حيث يرغب في ضم العديد من الأسماء المحلية لتعزيز قائمته.

وقالت المصادر : تأتي تحركات الأهلاويين لضم مدافع يشغل خانة الظهير الأيسر نظرا لرفض لاعبه السابق حمدان الشمراني العودة مجددا لصفوف الفريق اذ يفضل النظر للعروض الأخرى وبسبب اقتراب عقد المحترف ذو الأصول المصرية محمد عبدالشافي من النهاية.

ووتابعت : لن يكون الأهلي مضطرا لدفع أي مبالغ مالية في حال التوقيع مع البركة لان عقده الاحترافي ينتهي بختام الموسم الكروي الجاري.