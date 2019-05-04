علماء فلك يكشفون سبب استحالة رؤية الهلال اليوم.. والمحكمة العليا: رمضان الاثنين

عادل الحربي(صدى):

بدأت لجان الترائي بمناطق ومحافظات المملكة متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت، وإن لم يُرَ تُعاود اللجان متابعته مساء غدٍ الأحد؛ استجابةً لما دعت له المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكر بيان المحكمة: أنها ” ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت 29 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم غدٍ الأحد ” .

ودعت المحكمة العليا ممّن يرى الهلال بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في المملكة، فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إمّا يوم الأحد 5 مايو أو الاثنين 6 مايو.

وأجمع فلكيون أنّ غُرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين، بمعنى أن غدًا الأحد هو المُتمم لشعبان، وأن رؤية الهلال اليوم السبت مستحيلة لحدوث الاقتران الفلكي بعد غروب الشمس، ولعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، تتحرّى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رمضان يوم الأحد الخامس من مايو، وستتحرى دول أخرى الهلال اليوم السبت الرابع من مايو؛ في حين دعت بعض الدول لتحري هلال شهر رمضان مرتين؛ الأولى اليوم السبت، والثانية يوم غدٍ الأحد، ومنها المملكة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: بالنسبة للمملكة، كان مضمون البيان الرسمي للمحكمة العليا، أنه وحيث إن هلال شهر شعبان لم يثبت يوم الجمعة 5 أبريل؛ فإن بداية شهر شعبان باعتماد الرؤية كان يوم الأحد 7 أبريل، وعليه دعت المحكمة لتحري هلال شهر رمضان اليوم السبت الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب التقويم السعودي الرسمي “أم القرى”، ودعا البيان كذلك إلى تحرّي الهلال يوم غدٍ الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب الرؤية. ومن الناحية النظرية فإن هذا البيان يفتح المجال ليكون أول أيام رمضان إما يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء.

ولفت إلى ما ذكره البيان الرسمي أو المصادر الرسمية في دول أخرى بأن تحري هلال شهر رمضان سيكون يوم غدٍ الأحد 5 مايو فقط، ومن هذه الدول: إندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا؛ في حين أشار البيان الرسمي لدول أخرى إلى أن تحري الهلال سيكون اليوم السبت فقط، ومن هذه الدول: البحرين وقطر والكويت ولبنان.

وأوضح “عودة” أن رؤية الهلال اليوم السبت مستحيلة؛ لعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب شمس اليوم السبت. أما يوم غدٍ الأحد فيمكن رؤية الهلال بصعوبة من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي؛ وبالتالي من المتوقّع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم.

وأردف: من المتوقّع أن يبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء في بعض الدول الإسلامية، خاصةً باكستان والدول القريبة منها.

ونوه: بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم غدٍ الأحد؛ نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية؛ في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًّا من وسط قارتي أمريكا.